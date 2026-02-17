EMEIS - Activité et Chiffre d’Affaires à fin 2025

Des objectifs opérationnels dépassés et un bilan durablement assaini : un tournant pour emeis





- Guidance 2025 dépassée



- Nette amélioration des indicateurs de satisfaction et de qualité



- Chiffre d’affaires et taux d’occupation en hausse soutenue



- Structure financière durablement renforcée



- Poursuite de cette dynamique favorable attendue dans les années qui viennent





Laurent Guillot, Directeur Général : « Nous sommes fiers de l’année 2025, avec des résultats qui démontrent que nous sommes au rendez-vous de nos engagements et en ligne avec notre stratégie. L’annonce récente de la création de notre foncière Isemia, la réalisation de notre plan de cession et le renforcement de notre structure bilancielle, nous permettent déjà d’anticiper une sortie du plan de sauvegarde accélérée dans un délai record. Un symbole de la normalisation de la situation de notre Groupe, après trois années consacrées à sa refondation. Par ailleurs, la forte progression des indicateurs de satisfaction et de qualité, confirment que la relation de confiance avec nos résidents, nos patients et leurs proches est désormais restaurée, grâce à l’engagement sans faille des équipes dans nos établissements. Je les en remercie vivement...