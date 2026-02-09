Embraer souhaite renforcer ses liens industriels avec l'Inde
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:22
Embraer annonce avoir conclu une nouvelle visite "de haut niveau" en Inde, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer et étendre sa chaîne d'approvisionnement dans le pays. Le groupe compte en effet consolider la coopération industrielle entre le Brésil et l'Inde et cherche à identifier de nouvelles opportunités commerciales dans l'aviation civile, la défense et l'aviation d'affaires.
L'avionneur a profité de la visite pour évaluer plusieurs fournisseurs potentiels, notamment dans les domaines des aérostructures, de l'usinage, des matériaux composites, des systèmes de câblage ainsi que du développement matériel et logiciel.
Le constructeur prévoit de déployer un vaste programme de chaîne d'approvisionnement locale en Inde, soutenu par l'ouverture récente d'un bureau à New Delhi et la création d'une équipe achats dédiée.
L'Inde représente un marché stratégique pour Embraer, avec plus de 44 avions actuellement en service dans le pays, couvrant l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires et la défense, dont des appareils opérés par le gouvernement et l'armée de l'air indienne.
Malgré cette annonce, le titre est en net repli à la Bourse de Sao Paulo : il lâchait plus de 10% peu avant 15h (heure de Paris).
A lire aussi
-
Sous pression depuis trois semaines, l'animateur Jean-Marc Morandini ne sera plus à l'antenne de CNews à partir de mardi, après la polémique liée à son maintien malgré ses condamnations définitives, notamment pour corruption de mineurs. La direction de CNews a ... Lire la suite
-
Le chef du parti travailliste écossais a appelé lundi Keir Starmer à démissionner en raison du scandale Epstein-Mandelson, fragilisant encore davantage la position du Premier ministre britannique, qui a toutefois exclu de quitter Downing Street. Le dirigeant travailliste, ... Lire la suite
-
Le directeur de la communication de Keir Starmer a démissionné lundi, disant vouloir favoriser la constitution d'une nouvelle équipe pour soutenir le dirigeant britannique, mis sous pression après sa décision de nommer Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis. ... Lire la suite
-
Le laboratoire américain Eli Lilly, spécialiste de l'obésité, a annoncé lundi le rachat d'Orna Therapeutics, qui lui permettra d'étendre son portefeuille dans les thérapies cellulaires innovantes. Selon les termes de l'accord, Lilly va acquérir la biotech Orna, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer