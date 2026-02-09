 Aller au contenu principal
Embraer souhaite renforcer ses liens industriels avec l'Inde
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:22

L'avionneur brésilien intensifie ses efforts pour développer une chaîne d'approvisionnement locale et approfondir la coopération aérospatiale entre l'Inde et le Brésil.

Embraer annonce avoir conclu une nouvelle visite "de haut niveau" en Inde, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer et étendre sa chaîne d'approvisionnement dans le pays. Le groupe compte en effet consolider la coopération industrielle entre le Brésil et l'Inde et cherche à identifier de nouvelles opportunités commerciales dans l'aviation civile, la défense et l'aviation d'affaires.

L'avionneur a profité de la visite pour évaluer plusieurs fournisseurs potentiels, notamment dans les domaines des aérostructures, de l'usinage, des matériaux composites, des systèmes de câblage ainsi que du développement matériel et logiciel.

Le constructeur prévoit de déployer un vaste programme de chaîne d'approvisionnement locale en Inde, soutenu par l'ouverture récente d'un bureau à New Delhi et la création d'une équipe achats dédiée.

L'Inde représente un marché stratégique pour Embraer, avec plus de 44 avions actuellement en service dans le pays, couvrant l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires et la défense, dont des appareils opérés par le gouvernement et l'armée de l'air indienne.

Malgré cette annonce, le titre est en net repli à la Bourse de Sao Paulo : il lâchait plus de 10% peu avant 15h (heure de Paris).

