Embraer prévoit d'assembler l'E175 en Inde en 2028 si elle obtient 200 commandes
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le constructeur brésilien Embraer EMBJ3.SA pourrait lancer des jets régionaux E175-E1 à partir d'une ligne de production potentielle en Inde dès 2028, mais le plan dépend des commandes d'au moins 200 avions, a déclaré vendredi à Reuters le directeur général Francisco Gomes Neto.

Au début de l'année, Embraer et le groupe indien Adani ont annoncé un protocole d'accord pour établir une ligne d'assemblage final pour les avions de ligne de première génération de l'entreprise brésilienne en Inde.

Une telle initiative constituerait une victoire importante pour le gouvernement indien, qui a exhorté les avionneurs à construire des avions localement, et un changement géographique pour Embraer, qui ne produit actuellement des avions commerciaux qu'au Brésil.

"Bien sûr, nous ne commencerons pas un investissement important sans commandes. C'est le premier point, nous avons besoin de commandes. Et ce que nous disons, c'est que pour mettre en place une chaîne de montage, nous avons besoin d'au moins 200 avions à produire sur place", a déclaré Francisco Gomes Neto.

Si les commandes sont obtenues avant la fin de l'année 2026, l'entreprise pourra commencer à livrer des avions en 2028, a-t-il ajouté.

"Il s'agit d'un délai d'environ 24 mois, que nous estimons suffisant pour commencer à concrétiser le projet. Ils le savent, c'est clair pour nous", a déclaré le directeur général.

Francisco Gomes Neto a indiqué qu'Embraer avait identifié au moins 1 800 liaisons indiennes susceptibles d'être exploitées par des E1 - des jets pouvant accueillir jusqu'à 88 personnes et qui sont essentiels à l'aviation régionale américaine , mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande suffisante ailleurs ces dernières années.

Le dirigeant a fait remarquer qu'une usine en Inde aiderait Embraer à augmenter sa production tout en remplissant sa ligne hybride au Brésil avec des commandes pour la nouvelle famille E2, qui a connu une forte demande mondiale.

Embraer, qui avait initialement prévu d'atteindre 100 livraisons d'avions commerciaux en une seule année en 2028, envisage désormais de franchir cette étape en 2027, a déclaré le directeur général.

L'ARABIE SAOUDITE N'EST PLUS UN POINT CHAUD DU C-390

Outre les avions commerciaux, Embraer a également établi un partenariat en Inde avec Mahindra pour le jet cargo militaire C-390 , qualifiant le pays de "marché stratégique" pour son unité de défense.

L'Arabie saoudite, l'Union européenne et les États-Unis ont également obtenu ce label en 2024, mais Francisco Gomes Neto a déclaré que les perspectives d'une commande de la part du pays du Moyen-Orient s'étaient maintenant assombries.

"L'Arabie saoudite continue d'être un front commercial, mais elle ne fait pas partie de nos priorités actuelles", a-t-il déclaré, ajoutant qu'Embraer se concentrait plutôt sur l'Inde et les États-Unis.

Embraer espérait remplacer la flotte vieillissante d'avions C-130 de Lockheed Martin de l'Arabie saoudite. En 2023, lors de la visite du président Luiz Inacio Lula da Silva dans le pays, Embraer a signé un accord avec SAMI, qui bénéficie du soutien du fonds d'investissement public saoudien PIF, afin d'étudier la possibilité d'y installer une chaîne de montage de C-390.

"Nous avons un bon produit dans ce pays, mais je crois qu'ils avaient la vision d'un avion plus grand", a déclaré Francisco Gomes Neto. "Le projet est toujours sur notre radar, mais il n'est plus un point chaud."

