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Embraer obtient la certification de sa famille E-Jets en Inde
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 12:14

L'autorité indienne de l'aviation civile autorise désormais plusieurs appareils de la gamme E-Jets, ouvrant la voie à un développement du constructeur sur le marché régional indien.

Embraer annonce que la Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA) a délivré la certification de type aux E190, E195 et E195-E2 de sa famille E-Jets. Le modèle E175 était déjà certifié et est exploité en Inde par Star Air.

Selon le constructeur brésilien, cette certification permettra aux compagnies aériennes indiennes de déployer ces appareils sur des lignes régionales, en soutien au programme gouvernemental UDAN visant à améliorer la connectivité aérienne.

Embraer rappelle que plus de 1 900 E-Jets ont été livrés dans le monde et que la famille est exploitée par plus de 80 compagnies dans plus de 50 pays. Le groupe souligne également que l'E195-E2 est l'avion monocouloir de petite capacité le plus économe en carburant actuellement en service.

En février 2026, Embraer et Adani Defence & Aerospace avaient annoncé un protocole d'accord renforcé en vue d'étudier la création d'une chaîne d'assemblage final (FAL, Final Assembly Line) de l'E175 en Inde, dans le cadre du programme indien d'avions de transport régional (RTA, Regional Transport Aircraft).

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