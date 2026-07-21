Embraer multiplie les contrats à l'occasion du salon Farnborough

Le salon de l'aéronautique de Farnborough rassemble depuis hier, au Royaume-Uni, les poids lourds du secteur aérien. L'occasion, pour Embraer, de multiplier les contacts... et les contrats.

Embraer annonce la signature d'un accord avec Azorra portant sur 20 commandes fermes de conversions d'avions passagers en cargos E-Freighter, assorties de 10 droits d'achat, soit jusqu'à 30 appareils au total. Cette commande intervient après l'entrée en service de l'E190F en mars.

L'E190F, développé à partir de la plateforme E-Jets, offre plus de 100 m³ de volume de chargement et une capacité d'emport pouvant atteindre 13,5 tonnes. Cet appareil vise notamment le segment du fret express en proposant des coûts d'exploitation inférieurs de 30% à ceux des monocouloirs classiques, à volume de chargement et rayon d'action comparables.

Par ailleurs, Embraer a annoncé avoir enregistré 28 nouvelles commandes avec la vente de 20 appareils E195-E2 au groupe Abra, de cinq E195-E2 à Binter et de trois E190-E2 à Luxair. Ces trois accords comportent également 30 options et droits d'achat, ce qui pourrait porter le volume potentiel total des contrats à 58 appareils. L'accord conclu avec Abra reste soumis à la réalisation de certaines conditions supplémentaires.

Enfin, Embraer a annoncé la prolongation d'un accord de long terme avec SkyWest Airlines pour la maintenance lourde de sa flotte de 271 appareils E175 aux Etats-Unis. Les opérations seront réalisées dans les centres d'Embraer à Nashville (Tennessee), Macon (Géorgie) et Fort Worth (Texas).