Embraer livre les deux premiers A-29 Super Tucano à l'armée de l'air uruguayenne
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:43

Le constructeur brésilien franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), dans le cadre d'un contrat signé fin 2024.

Embraer annonce la livraison des deux premiers A-29 Super Tucano à l'armée de l'air uruguayenne, dans le cadre d'un programme visant à renouveler la flotte et à renforcer les capacités de surveillance de l'espace aérien et des frontières. Le contrat comprend également des équipements de mission, des services logistiques intégrés et un simulateur de vol.

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security, souligne que cette livraison "renforce un partenariat de plus de 50 ans" avec l'Uruguay. Les autorités militaires uruguayennes évoquent une modernisation "historique" et un saut technologique majeur pour la flotte de combat.

Sélectionné par 22 forces aériennes dans le monde, l'A-29 totalise plus de 600 000 heures de vol. Conçu pour des missions variées - formation avancée, appui aérien rapproché, surveillance et reconnaissance armée - l'appareil se distingue par sa flexibilité opérationnelle et ses coûts d'exploitation maîtrisés.

Le titre Embraer recule de 0,6% à Rio de Janeiro mais affiche toujours une progression de l'ordre de 5% depuis le début de l'année.

