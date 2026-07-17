Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque

Le constructeur aéronautique franchit une étape clé avec la remise du premier avion de transport militaire C-390 Millennium à l'armée de l'air tchèque, moins de 2 ans après la signature du contrat.

Embraer annonce avoir livré le premier avion de transport militaire multirôle C-390 Millennium à l'armée de l'air tchèque, lors d'une cérémonie organisée sur la base aérienne de Prague-Kbely. Cette livraison intervient 20 mois après la signature du contrat d'acquisition.

L'appareil, conforme aux normes de l'OTAN, doit renforcer les capacités de transport stratégique de la République tchèque, notamment pour le fret, le personnel, les missions humanitaires et les opérations menées avec les alliés de l'OTAN.

Avec cette première livraison, la République tchèque rejoint les pays exploitant déjà le C-390 Millennium. Embraer souligne également la contribution de l'industrie tchèque au développement du programme, ainsi que la poursuite de cette coopération.

Le titre Embraer a reculé de 0,7% hier à la Bourse de Sao Paulo et affiche une contraction de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.