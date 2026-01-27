 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Embraer et Adani Defence & Aerospace ont signé un accord pour les transports régionaux en Inde
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 09:53

Embraer et Adani Defence & Aerospace ont signé un protocole d'accord (MoU) pour développer un écosystème intégré d'avions de transport régionaux en Inde.

Les entreprises visent à collaborer dans la fabrication aéronautique, la chaîne d'approvisionnement, les services après-vente et la formation des pilotes.

Le partenariat industriel collaboratif vise à faire avancer le programme indien des avions de transport régionaux (RTA), en accord avec l'initiative Aatmanirbhar Bharat et la vision de la connectivité régionale de l'UDAN.

Ce partenariat mettra à profit l'expertise d'Embraer en ingénierie et fabrication aéronautique avec les activités d'Adani, qui comprend l'infrastructure aéroportuaire, la fabrication aérospatiale, les services MRO et la formation des pilotes.

" L'Inde est un marché clé pour Embraer, et ce partenariat combine notre expertise aérospatiale avec les solides capacités industrielles d'Adani ", a déclaré Arjan Meijer, Président et DG d'Embraer Commercial Aviation.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank