Embraer et Adani Defence & Aerospace ont signé un accord pour les transports régionaux en Inde
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 09:53
Les entreprises visent à collaborer dans la fabrication aéronautique, la chaîne d'approvisionnement, les services après-vente et la formation des pilotes.
Le partenariat industriel collaboratif vise à faire avancer le programme indien des avions de transport régionaux (RTA), en accord avec l'initiative Aatmanirbhar Bharat et la vision de la connectivité régionale de l'UDAN.
Ce partenariat mettra à profit l'expertise d'Embraer en ingénierie et fabrication aéronautique avec les activités d'Adani, qui comprend l'infrastructure aéroportuaire, la fabrication aérospatiale, les services MRO et la formation des pilotes.
" L'Inde est un marché clé pour Embraer, et ce partenariat combine notre expertise aérospatiale avec les solides capacités industrielles d'Adani ", a déclaré Arjan Meijer, Président et DG d'Embraer Commercial Aviation.
