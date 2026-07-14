Embraer dévoile le Phenom 300EV, nouvelle évolution de son jet léger phare

Le constructeur brésilien enrichit son avion d'affaires le plus vendu avec de nouvelles technologies de sécurité, des améliorations de performances et une avionique modernisée.

Embraer annonce le lancement du Phenom 300EV, nouvelle évolution de son jet léger Phenom 300, dont les premières livraisons sont attendues en 2028. La version "EV", pour "Evolution", intègre de nouvelles technologies destinées à renforcer la sécurité, simplifier les opérations et améliorer les performances.

L'appareil devient le plus grand jet d'affaires équipé du système Garmin Emergency Autoland, capable d'effectuer un atterrissage entièrement automatisé en cas d'incapacité du pilote, assure le constructeur. Il bénéficie également d'améliorations de l'avionique Garmin G3000 Prodigy Touch et d'un nouveau contrôleur électronique développé par Embraer.

Selon Embraer, le Phenom 300EV affiche désormais une autonomie portée à 2 055 milles nautiques (environ 3 800 km) et une capacité d'emport accrue d'environ 430 livres (195 kg). La cabine reçoit notamment une connectivité par satellites en orbite basse, un nouveau système de contrôle de la température, un système d'ionisation de l'air et des aménagements destinés à améliorer le confort des passagers.