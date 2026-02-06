Embraer consolide son partenariat de long terme avec Airnorth via un accord de soutien de flotte
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:15
Embraer annonce avoir conclu un nouvel accord de soutien pluriannuel avec Airnorth, renforçant une relation de plus de 10 ans entre les deux groupes. Le contrat couvre la maintenance, la réparation et l'approvisionnement en pièces détachées des Embraer E170 et E190 de la compagnie, dans le cadre du "Pool Program" du constructeur.
Ce dispositif permet à Airnorth de bénéficier d'un accès rapide aux composants et à l'expertise technique du fabricant, tout en optimisant les coûts et en réduisant les immobilisations d'appareils. Le programme repose sur des niveaux de performance garantis et vise à limiter les coûts de réparation, de stockage et de gestion des stocks.
Carlos Naufel, President and CEO d'Embraer Services & Support, indique que le groupe reste "pleinement engagé à fournir un soutien fiable et adapté" à l'opérateur.
