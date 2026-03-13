Embraer avance dans sa coopération en Pologne... mais le titre s'effondre
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 16:05
Embraer annonce avoir présenté le KC-390 Millennium à Bydgoszcz, en Pologne, première concrétisation du protocole d'accord signé en décembre 2025 avec Varsovie.
Cette coopération vise à développer en Pologne des capacités de maintenance, réparation et révision pour l'appareil, afin de soutenir son exploitation et renforcer l'industrie aéronautique locale.
Entré en service en 2019 au Brésil, puis au Portugal en 2023 et en Hongrie en 2024, le KC-390 affiche un taux de disponibilité de mission de 93% et un taux de réussite supérieur à 99%. L'avion peut transporter jusqu'à 26 tonnes de charge utile et réaliser diverses missions, dont transport de troupes, évacuation médicale et ravitaillement en vol.
Malgré cette annonce, Embraer recule actuellement de 27% à la Bourse de Sao Paulo, après avoir lâché 11% la veille.
Selon Julien Thomas, analyste chez TP Icap, le repli du titre pourrait être lié à des prises de bénéfices techniques. Le broker précise que la valorisation jugée élevée (P/E élevé), a rendu le titre plus sensible au moindre décalage par rapport aux attentes. Par ailleurs, il rappelle que jeudi les valeurs industrielles brésiliennes ont fortement chuté.
Le contexte international pèse aussi sur les valeurs de l'aérien au regard de l'envolée des cours du Brent.
Pour rappel, le Embraer a publié le 6 mars un bénéfice net de 83,3 MUSD nettement inférieur aux attentes (151 MUSD).
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