Embracer chute après un T1 décevant et l'abaissement de ses perspectives

Embracer EMBRACb.ST chute en Bourse jeudi après avoir abaissé ses perspectives pour l'année fiscale et fait état d'un bénéfice d'exploitation en dessous des attentes au premier trimestre, le groupe suédois de jeux vidéo signalant un ralentissement de son catalogue.

À 08h03 GMT, le titre d'Embracer cédait 22,95%, contre une hausse de 0,32% de l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX au même moment.

Le groupe anticipe désormais un Ebit ajusté d'"au moins" un milliard de couronnes suédoises (89,46 millions d'euros). Il visait auparavant un Ebit ajusté semblable à celui de l'exercice précédent, de l'ordre de 2,4 milliards de couronnes suédoises.

"Ces prévisions reflètent la faiblesse persistante des ventes du catalogue, le ralentissement de la croissance du secteur mobile et l'impact négatif des taux de change", observe Hjalmar Ahlberg, analyste chez Redeye.

Embracer a déclaré que les lancements de jeux concurrents au cours du trimestre ont détourné l'attention des joueurs, ce qui a nui aux ventes et ralenti l'acquisition de nouveaux joueurs pour sa sortie de février, Kingdom Come Deliverance II.

Kepler Cheuvreux souligne que le retard dans le lancement des jeux et les prévisions médiocres pour le deuxième trimestre ont pesé lourdement sur le cours de l'action jeudi.

Embracer a fait état d'un bénéfice d'exploitation ajusté de 75 millions de couronnes suédoises au premier trimestre fiscal, en baisse de 87% par rapport à l'année précédente. Les analystes attendaient 141 millions de couronnes suédoises, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Jesus Calero, édité par Blandine Hénault)