Embouteillage de données : ADP, Challenger Gray, PMI, etc.

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* Le Dow Jones et le S&P 500 en légère hausse, le Nasdaq recule

* Le secteur des services de communication en tête des hausses du S&P 500; la technologie est le secteur le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,5 %

* Le dollar s'apprécie; l'or et le bitcoin progressent tous deux d'environ 2 %; le brut américain recule de plus de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,47 %

1er juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

EMBOUTEILLAGE DE DONNÉES: ADP, CHALLENGER GRAY, PMI, ET AUTRES

En raison du jour férié du 4 juillet, les rapports économiques de cette semaine sont contraints de se chevaucher, ce qui entraîne des encombrements au niveau des données. Il n’y a rien d’autre à faire que de se plonger dans le vif du sujet.

Commençons par le marché du travail: selon le prestataire de services de paie ADP USADP=ECI , le secteur privé a créé 98 000 emplois en juin, soit une baisse de 19,7 % par rapport à mai et 20 000 de moins que les prévisions des économistes.

ADP a des antécédents mitigés en matière de prévision des données officielles du gouvernement, mais c’est parfois aussi le cas des analystes. Quoi qu’il en soit, les chiffres d’ADP sont inférieurs de 10,9 % à la hausse de 110 000 emplois dans le secteur privé attendue dans le rapport sur l’emploi plus complet du ministère du Travail, qui sera publié vendredi.

Le graphique ci-dessous suit l’indice national de l’emploi d’ADP et mesure sa précision (ou son manque de précision) par rapport aux données du ministère du Travail.

Du côté des licenciements, le cabinet de reclassement Challenger, Gray & Christmas (CGC) USCHAL=ECI indique que les entreprises américaines ont annoncé 45 849 licenciements en juin.

Cela représente une baisse mensuelle de 52,7 % et un recul de 4 % par rapport à l’année dernière.

Au total, 443 604 licenciements ont été annoncés à ce jour en 2026, soit une baisse de 40 % par rapport à la période de janvier à juin de l’année dernière, qui avait été gonflée par les licenciements liés à DOGE.

Au deuxième trimestre, les employeurs ont déclaré qu’ils procéderaient à 226 242 licenciements, soit une hausse de 4 % par rapport au premier trimestre, mais une baisse de 9 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

"Le rythme des licenciements s’est considérablement ralenti en juin, à l’instar de ce qui s’était produit en juin dernier, et comme c’est généralement le cas pendant les mois d’été", a déclaré Andy Challenger, expert en environnement de travail chez CGC. "Cela dit, les suppressions d’emplois que nous observons restent concentrées dans le secteur des technologies, et l’intelligence artificielle continue de redéfinir la façon dont les entreprises envisagent leurs effectifs."

Pour le quatrième mois consécutif, l’intelligence artificielle a été la principale raison invoquée, à l’origine de 14 029 licenciements, soit 30,6 % du total. Depuis le début de l’année, l’IA est responsable de 101 743 suppressions d’emplois, soit plus d’un sur cinq.

ADP et Challenger donnent le coup d’envoi du rapport sur l’emploi du mois de juin, attendu demain, qui devrait indiquer que l’économie américaine a créé 110 000 emplois le mois dernier, le taux de chômage restant stable à 4,3 %.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’Institute for Supply Management (ISM) USPMI=ECI a révélé que l’activité manufacturière avait ralenti de 0,7 point en juin pour s’établir à 53,3, un résultat inférieur aux 54,0 attendus par les analystes.

L’indice PMI manufacturier de l’ISM se maintient désormais depuis six mois consécutifs au-dessus du seuil symbolique de 50, qui marque la frontière entre contraction et expansion mensuelles.

Si l’on examine les détails, les nouvelles commandes et la production ont perdu un peu de leur élan, les stocks sont passés de la contraction à l’expansion, et bien que l’indicateur de l’emploi se soit amélioré, il est resté en phase de contraction. Les nouvelles commandes à l’exportation sont entrées en phase de contraction.

La composante "prix payés" — un indicateur avancé de l’inflation — a chuté de 9,1 points pour s’établir à 73,0, un niveau encore légèrement élevé. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis quatre ans, dans le sillage des goulets d’étranglement de l’offre liés à la pandémie de Covid-19.

"L’effervescence des activités visant à anticiper les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient a montré des signes d’essoufflement en juin", écrit Oliver Allen, économiste senior pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Mais dans l’ensemble, le secteur manufacturier semble toujours en relativement bonne santé."

Les commentaires des participants à l’enquête de l’ISM restent dominés par les incertitudes et les difficultés d’approvisionnement liées aux troubles au Moyen-Orient, aux droits de douane et à l’inflation.

Mais S&P Global a également donné son avis, avec son estimation définitive de l’indice PMI manufacturier de juin

USMPMF=ECI , qui s’est établi à 53,9, un chiffre un peu moins solide que sa première estimation "flash" de 55,7, et marquant un ralentissement de 1,2 point par rapport à l’estimation définitive de mai.

"Les retards dans la chaîne d’approvisionnement et les pressions à la hausse sur les prix ont continué d’être largement signalés, bien qu’ils se soient atténués grâce aux récentes nouvelles faisant état d’une amélioration de la situation au Moyen-Orient", explique Chris Williamson, économiste en chef chargé des entreprises chez S&P Global Market Intelligence. "Cependant, malgré la récente baisse des prix de l’énergie et des perspectives plus favorables pour le transport maritime, la confiance des entreprises a fortement chuté, reflétant en partie les craintes que la fin de la constitution de stocks liée à la guerre ne commence à peser sur les ventes."

Les indices S&P Global et ISM diffèrent par les pondérations qu’ils appliquent aux différentes composantes (nouvelles commandes, emploi, etc.).

Voici dans quelle mesure ils concordent (ou non). Ces deux indices PMI rivaux sont appelés à se retrouver lundi, lorsqu’ils s’affronteront sur le volet des services.

Par ailleurs, les dépenses consacrées aux projets de construction USTCNS=ECI ont augmenté de 0,1 % en mai, atteignant exactement le consensus.

Un examen plus approfondi du rapport du ministère du Commerce révèle que les dépenses du secteur privé sont restées inchangées, tandis que celles du secteur public ont augmenté de 0,5 %. Par rapport à l’année dernière, cependant, les dépenses de construction du secteur privé sont en baisse de 2,1 %, tandis que celles financées par les pouvoirs publics ont progressé de 0,3 %.

Les dépenses consacrées aux projets résidentiels — autrefois le pilier des dépenses de construction — ont augmenté de 0,3 % et affichent désormais une hausse de 1,8 % en glissement annuel. Cela semble contredire les données récentes du marché immobilier, notamment la baisse en mai des mises en chantier de maisons individuelles , qui ont atteint leur plus bas niveau depuis huit mois, ainsi que le pessimisme croissant chez les constructeurs de logements (NAHB).

Enfin, sur le marché immobilier, le coût du financement des prêts immobiliers s’est légèrement modéré la semaine dernière. Mais la demande de prêts hypothécaires, dans l’ensemble, n’a pas bougé, selon la Mortgage Bankers Association (MBA).

Le taux moyen des prêts à taux fixe sur 30 ans USMG=ECI a perdu 2 maigres points de base pour s’établir à 6,57 %.

Cela a suffi à entraîner une hausse de 0,5 % de la demande de prêts immobiliers USMGPI=ECI , mais les demandes de refinancement USMGR=ECI ont reculé de 0,7 %.

Dans l’ensemble, la demande totale de prêts immobiliers est restée inchangée par rapport à la semaine dernière.

Le taux fixe à 30 ans se situe actuellement à 22 points de base en dessous de son niveau de la même semaine l’année dernière.

Sur cette même période, les demandes de prêt immobilier ont augmenté de 3,2 %, tandis que la demande de refinancement a progressé de 9,1 %.

(Stephen Culp)

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