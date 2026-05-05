Embecta recule après la révision à la baisse de ses prévisions et l'examen de ses initiatives

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5 mai -

** L'action d'Embecta Corp EMBC.O recule de 26 % à 6,84 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de dispositifs médicaux revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison de facteurs affectant ses activités aux États-Unis et de l'acquisition imminente d'Owen Mumford

** Il table sur un chiffre d'affaires de 1,02 à 1,04 milliard de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 1,07 à 1,09 milliard

** Il table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,55 et 1,75 dollar, en deçà de la fourchette précédente de 2,80 à 3,00 dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 221,8 millions de dollars, est inférieur aux estimations de 235,57 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté, à 27 cents, est inférieur à l'estimation de 42 cents, selon les données de LSEG

** Le directeur général Devdatt Kurdikar indique que la révision à la baisse des perspectives repose sur l'hypothèse que les facteurs ayant affecté l'activité aux États-Unis au deuxième trimestre se maintiendront jusqu'à la fin de l'année

** Ajoute que la société a entamé un examen de sa structure de coûts et de son empreinte organisationnelle et prévoit de communiquer ses conclusions ainsi que les mesures qui en découleront aux investisseurs une fois ce processus achevé

** Le titre a perdu 22 % depuis le début de l'année