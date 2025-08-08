 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Embecta fait un bond en avant grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Embecta EMBC.O augmentent de 15,1 % à 11,92 $

** La société affiche sur un chiffre d'affaires de 295,5 millions de dollars au 3ème trimestre, contre 278,2 millions de dollars estimés par les analystes

** Bénéfice trimestriel ajusté de 1,12 $ par action , contre 78 cents estimés

** La société réduit ses prévisions de revenus pour 2025 à une fourchette de 1,078 milliard à 1,085 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,073 milliard à 1,09 milliard de dollars

** Le troisième trimestre a été un excellent trimestre pour Embecta, reflétant une exécution commerciale solide, aidée en partie par le calendrier des commandes des clients ", a déclaré la directrice générale Devdatt Kurdikar

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 41,4 % depuis le début de l'année

