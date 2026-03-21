Elon Musk propose de payer les salaires de la TSA dans un contexte de bataille budgétaire et de files d'attente dans les aéroports

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L'entrepreneur milliardaire Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a déclaré samedi qu'il prendrait en charge les salaires des agents de l'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) pendant leur deuxième arrêt de travail non rémunéré en six mois, dans le cadre d'une longue période d'interruption du financement fédéral.

L'impasse budgétaire concernant le financement de l'agence mère de la TSA, le département de la sécurité intérieure, en est à sa cinquième semaine. Les agents de contrôle et les autres membres du personnel de la TSA sont à quelques jours d'une deuxième absence de salaire complet, mais ils sont poussés à se présenter alors que les temps de contrôle dans certains aéroports s'étirent sur plusieurs heures. "J'aimerais proposer de payer les salaires du personnel de la TSA pendant cette impasse financière qui affecte négativement la vie de tant d'Américains dans les aéroports du pays", a déclaré M. Musk dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X, à l'adresse .

Le DHS, la TSA et les représentants de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les compagnies aériennes et les associations de voyageurs affirment que les absences des quelque 50 000 agents de sécurité des aéroports de la TSA pourraient augmenter à nouveau ce week-end. Les employés de la TSA gagnent en moyenne 61 000 dollars par an, selon les données fédérales. Les aéroports organisent des collectes de nourriture et acceptent des dons pour les agents de sécurité dans le cadre de la fermeture partielle du gouvernement américain.

Le calendrier de financement du DHS reste incertain. Le chef de la majorité sénatorale, John Thune, a déclaré vendredi que les négociateurs bipartisans avaient réduit les différends qui subsistaient au sujet du financement du DHS, mais qu'aucun accord n'avait encore été conclu. En février, les démocrates du Congrès ont accepté de financer la majeure partie du gouvernement en échange d'une retenue des fonds du DHS à la suite de l'assassinat de deux citoyens américains dans le Minnesota par les services d'immigration. L'année dernière, le président Donald Trump a déclaré qu'un riche donateur avait fourni 130 millions de dollars pour aider à couvrir les éventuels déficits de rémunération des militaires causés par la fermeture du gouvernement, qui a duré 43 jours et a été la plus longue de l'histoire des États-Unis.