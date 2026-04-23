Elon Musk présente le projet de puce d'IA Terafab

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Elon Musk, chef de Tesla TSLA.O , a déclaré mercredi que le constructeur de véhicules électriques prévoit d'utiliser le processus de fabrication 14A de nouvelle génération d'Intel INTC.O pour fabriquer des puces dans le cadre de son projet Terafab, un complexe de puces d'intelligence artificielle de pointe que Musk a imaginé au Texas.

QU'EST-CE QUE LE PROJET TERAFAB? SpaceX, l'unité xAI de Musk et Tesla construiront deux usines de puces avancées dans un complexe tentaculaire à Austin, l'une destinée aux véhicules Tesla et aux robots humanoïdes Optimus, et l'autre conçue pour les centres de données d'intelligence artificielle dans l'espace.

"Soit nous construisons le Terafab, soit nous n'avons pas de puces", avait déclaré M. Musk lors d'une présentation à Austin en mars, ajoutant que la production mondiale actuelle de puces ne répondrait qu'à une petite partie des besoins futurs de ses entreprises.

M. Musk s'est dit reconnaissant envers les fournisseurs de puces existants, citant Samsung 005930.KS , TSMC 2330.TW et Micron MU.O , mais il a ajouté que la demande de ses entreprises finirait par dépasser la production totale de puces au niveau mondial.

Il n'a pas donné de calendrier pour le projet et a l'habitude d'annoncer des projets très ambitieux, bien que plusieurs d'entre eux aient été retardés ou abandonnés. Intel a annoncé qu'elle rejoindrait le projet en avril, apportant ainsi son expertise éprouvée en matière de fabrication de puces au projet.

EMPLACEMENT ET ÉCHELLE

Musk a déclaré que le Terafab prendrait en charge chaque étape de la production des puces, y compris la conception.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla, mercredi, M. Musk a déclaré que les détails du déploiement du Terafab étaient encore en cours d'élaboration.

À court terme, Tesla construira le centre de recherche sur son campus Giga Texas, dans la région d'Austin. L'initiative devrait coûter environ 3 milliards de dollars et "être capable de produire quelques milliers de plaques par mois, mais elle est vraiment destinée à tester des idées", a déclaré M. Musk.

"Ce que nous avons compris jusqu'à présent, c'est que Tesla s'occupe de l'usine de recherche, SpaceX de la partie initiale de l'usine Terafab à grande échelle. Ensuite, nous devrons nous occuper du reste", a-t-il ajouté.

Terafab produira à terme un térawatt de capacité informatique par an, contre environ un demi-térawatt actuellement généré aux États-Unis, avait déclaré M. Musk en mars.

Construire suffisamment de puces pour alimenter un térawatt de capacité de calcul annuelle coûterait entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars en dépenses d'investissement, selon les estimations de Bernstein.

TECHNOLOGIE

Tesla prévoit d'utiliser le processus de fabrication 14A d'Intel pour fabriquer des puces dans le cadre du projet Terafab. Ce contrat constituerait le premier grand client d'Intel pour cette technologie, une percée pour le fabricant de puces qui a eu du mal à mettre sur pied son activité de fabrication sous contrat, essentielle pour faire face à son grand rival TSMC.

Musk a déclaré que d'ici à ce que Terafab se développe, le processus de fabrication 14A d'Intel "sera probablement assez mûr ou prêt pour le prime time" et "semble être la bonne décision".

Selon Bloomberg, l'équipe de Musk a contacté des fournisseurs de l'industrie des puces, notamment Applied Materials AMAT.O , Tokyo Electron 8035.T et Lam Research

LRCX.O , ainsi que Samsung pour le projet Terafab.

Le personnel a demandé des devis et des délais de livraison pour toute une série d'équipements de fabrication de puces, a rapporté Bloomberg la semaine dernière, ajoutant qu'au cours des dernières semaines, ils ont contacté des fabricants de photomasques, de substrats, de graveurs, de dépositeurs, de dispositifs de nettoyage, de testeurs et d'autres outils.

Reuters a rapporté que SpaceX envisage de fabriquer ses propres unités de traitement graphique , ou GPU, les puces au cœur de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.

LES "INCONNUS"

Bien que Musk ait déclaré que Terafab viserait à produire des puces pour les voitures, les robots humanoïdes et les centres de données basés dans l'espace, de nombreux détails restent inconnus, tels que:

* Qui paiera l'équipement coûteux de fabrication de puces

* Qui gérera l'usine

* La date de mise en service