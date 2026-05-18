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Elon Musk perd son procès contre OpenAI
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 20:59

(Actualisé avec réactions et contexte)

Un jury américain a estimé lundi que l'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI n'avait pas de compte à rendre à Elon Musk pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.

Dans un verdict unanime, le jury du tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, a estimé qu'Elon Musk avait intenté son action en justice trop tard.

Le procès, qui s'était ouvert le 28 avril, était considéré comme décisif pour l'avenir d'OpenAI et de l'intelligence artificielle en général, tant en ce qui concerne la manière dont elle devrait être utilisée que les personnes qui devraient en bénéficier, y compris sur le plan financier.

Le verdict a été rendu après 11 jours de témoignages et de plaidoiries au cours desquels Elon Musk et Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, se sont mutuellement accusés d'être plus intéressés par l'argent que par l'intérêt public.

Elon Musk, l'un des cofondateurs originaux d'OpenAI, accusait Sam Altman, le président d'OpenAI Greg Brockman et Microsoft, l'un des principaux investisseurs du créateur de ChatGPT, d'avoir trahi la mission initiale de la société en tant qu'organisation à but non lucratif oeuvrant pour le bien de l'humanité en créant une entité à but lucratif en mars 2019, soit 13 mois après le départ d'Elon Musk du conseil d'administration.

Les avocats d'OpenAI affirmaient pour leur part qu'Elon Musk était motivé par une obsession à contrôler OpenAI et à soutenir son propre laboratoire d'IA, xAI, qu'il a fondé en 2023, peu après le lancement de ChatGPT par OpenAI fin 2022.

A l'annonce du verdict, l'avocat d'Elon Musk a dit se réserver le droit de faire appel mais la décision pourrait être difficile à contester, la juge ayant estimé que la question de la prescription avant le dépôt de la plainte du milliardaire était une question de fait.

"Il existe des éléments de preuve substantiels qui étayent la décision du jury, raison pour laquelle j'étais prête à prononcer un non-lieu immédiat", a déclaré la juge Yvonne Gonzalez Rogers.

"Les faits et la chronologie de cette affaire sont clairs depuis longtemps et nous nous félicitons de la décision du jury de rejeter ces accusations comme étant irrecevables pour cause de prescription", a réagi dans un communiqué un porte-parole de Microsoft.

L'automne dernier, OpenAI s'est de nouveau restructuré pour devenir une société d'intérêt public, dans laquelle l'organisation à but non lucratif et d'autres investisseurs, dont Microsoft, détiennent des parts. L'organisation à but non lucratif détient 26% du capital.

OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en Bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1.000 milliards de dollars.

(Rédigé par Luc Cohen à New York, version française Tangi Salaün et Blandine Hénault)

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