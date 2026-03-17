Elon Musk et la SEC américaine sont en pourparlers pour régler le litige concernant les divulgations de Twitter

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(Ajout de détails sur l'affaire et le contexte dans les paragraphes 3 à 6)

Elon Musk et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sont en pourparlers pour régler le litige intenté par l'autorité de régulation, qui accuse la personne la plus riche du monde d'avoir attendu trop longtemps pour divulguer ses achats d'actions Twitter en 2022.

Dans un document déposé au tribunal, la SEC et Musk ont déclaré qu'ils étaient "engagés dans des discussions sur une résolution potentielle qui signifierait que d'autres procédures pourraient ne pas être nécessaires."

Les deux parties ont demandé au président du tribunal de prolonger jusqu'au 1er avril, contre le 18 mars, la date limite pour proposer un calendrier pour la suite de la procédure.

Ni la SEC ni les avocats de Musk n'ont pu être joints immédiatement pour un commentaire.

La SEC a poursuivi Musk en janvier 2025, affirmant que son retard de 11 jours dans la révélation de sa participation initiale de 5 % dans Twitter, fin mars et début avril 2022, lui a permis d'acheter plus de 500 millions de dollars d'actions à des prix artificiellement bas.

Elle a fait valoir que Musk devrait payer une amende civile et rembourser les 150 millions de dollars qu'il aurait économisés aux dépens d'investisseurs peu méfiants. Musk a qualifié le retard d'involontaire.