Elon Musk devrait assister au dîner de Trump avec le prince héritier saoudien, selon Punchbowl

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, devrait participer mardi à un dîner que le président américain Donald Trump organise en l'honneur du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a rapporté lundi Punchbowl News.