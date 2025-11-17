 Aller au contenu principal
Elon Musk devrait assister au dîner de Trump avec le prince héritier saoudien, selon Punchbowl
17/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters))

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, devrait participer mardi à un dîner que le président américain Donald Trump organise en l'honneur du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a rapporté lundi Punchbowl News.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
408,9200 USD NASDAQ +1,13%
