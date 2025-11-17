Elon Musk devrait assister au dîner de Trump avec le prince héritier saoudien, selon Punchbowl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Tesla, Elon Musk, devrait participer mardi à un dîner que le président américain Donald Trump organise en l'honneur du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a rapporté lundi Punchbowl News.
