Elon Musk devient la première personne à valoir 700 milliards de dollars à la suite d'une décision sur ses rémunérations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 5)

La valeur nette du directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a bondi à 749 milliards de dollars vendredi en fin de journée après que la Cour suprême du Delaware a rétabli les options d'achat d'actions Tesla d'une valeur de 139 milliards de dollars qui avaient été annulées l'année dernière, selon l'indice des milliardaires de Forbes.

La rémunération de Musk pour 2018, qui s'élevait à 56 milliards de dollars, a été rétablie par la Cour suprême du Delaware vendredi, deux ans après qu'un tribunal de première instance a jugé l'accord de rémunération "insondable".

La Cour suprême a déclaré qu'une décision rendue en 2024, qui annulait le plan de rémunération, avait été inappropriée et inéquitable pour M. Musk.

En début de semaine, M. Musk est devenu la première personne à dépasser les 600 milliards de dollars en termes de valeur nette, à la suite d'informations selon lesquelles sa startup aérospatiale SpaceX était susceptible d'être introduite en bourse.

En novembre, les actionnaires de Tesla ont approuvéséparément un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Musk, le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, les investisseurs ayant approuvé sa vision de transformer le fabricant de véhicules électriques en un géant de l'IA et de la robotique.

La fortune de M. Musk dépasse désormais de près de 500 milliards de dollars celle de Larry Page, cofondateur de Google et deuxième personne la plus riche du monde, selon la liste des milliardaires établie par Forbes.