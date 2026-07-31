Elon Musk dément vouloir se séparer de Tesla Chine en vue d'une fusion avec SpaceX

(Actualisé avec démenti d'Elon Musk, précisions et cours en avant-Bourse)

Le directeur général de Tesla

TSLA.O et de SpaceX SPCX.O , Elon Musk, a démenti vendredi une information selon laquelle la direction du constructeur de véhicules électriques envisagerait de se séparer de ses activités en Chine en vue d'une éventuelle fusion avec la société d'exploration spatiale.

Cette information rapportée par le Wall Street Journal, citant une source au fait du dossier, a été qualifiée par le milliardaire de "fake news".

Selon le quotidien économique et financier américain, des conseillers de Tesla ont entrepris des discussions à propos des options possibles : scission, cession ou fermeture des activités du groupe en Chine. Le flou demeure sur le calendrier potentiel d'une telle opération et les plans pourraient évoluer, ajoute le journal.

"Cela n'a jamais même été évoqué lors d'une discussion", a écrit Elon Musk, sur son compte X en réponse à l'article du WSJ. "Une fake news absurde".

Une fusion entre les groupes Tesla et SpaceX se heurterait à des obstacles géopolitiques et réglementaires en raison de la présence de Tesla en Chine, et de potentielles menaces pour la sécurité nationale américaine. SpaceX est lié par d'importants contrats au Pentagone.

De longue date, investisseurs et analystes spéculent sur l'hypothèse d'un regroupement des activités de Tesla et de SpaceX.

En Chine, son deuxième plus grand marché après les Etats-Unis, Tesla gère ses activités de manière indépendante, sans avoir créé de coentreprise avec un partenaire local, comme l'ont fait de nombreux constructeurs automobiles étrangers.

La Gigafactory de Tesla à Shanghai est la plus importante et la plus productive des usines du groupe à travers le monde, avec une capacité annuelle de production de plus de 950.000 véhicules. Le site, qui représente généralement plus de la moitié des livraisons mondiales du constructeur, sert de pôle pour les exportations vers l'Europe et l'Asie-Pacifique.

Début juillet, Elon Musk avait laissé entrevoir une potentielle fusion entre Tesla et SpaceX, refusant d'écarter une telle hypothèse et citant des recoupements de plus en plus nombreux entre les deux entreprises.

L'action Tesla était indiquée en hausse d'environ 2% avant l'ouverture de Wall Street.

(Fabiola Arámburo et Chris Thomas à Mexico, Ju-min Pakr à Pékin; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)