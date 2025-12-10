Elon Musk déclare que DOGE a connu un certain succès, mais qu'il ne recommencerait pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département de l'efficacité gouvernementale du président américain Donald Trump n'a eu qu'un "petit peu de succès", a déclaré le directeur général de Tesla, Elon Musk, lors d'un podcast mardi, ajoutant qu'il ne dirigerait plus le projet. Le milliardaire, fondateur de la société de voitures électriques Tesla TSLA.O , a été l'un des principaux donateurs de la campagne électorale présidentielle de Trump et est devenu un proche allié et conseiller de son administration.

Musk a dirigé l'équipe du DOGE en cherchant à réduire le budget et les effectifs du gouvernement fédéral au cours des cinq premiers mois du second mandat de Trump. Mais ce rôle et sa rhétorique politique ont suscité une réaction hostile à son égard et à l'égard de Tesla, y compris le vandalisme des voitures Tesla.

"Je pense qu'au lieu de faire le DOGE, j'aurais essentiellement travaillé sur mes entreprises. Et ils n'auraient pas brûlé les voitures", a déclaré Musk sur le podcast avec l'ancienne fonctionnaire de l'administration Trump, Katie Miller.

"Nous avons eu un peu de succès. Nous avons eu un certain succès. Nous avons mis fin à de nombreux financements qui n'avaient aucun sens, qui étaient totalement inutiles", a déclaré Elon Musk.

Lorsqu'on lui a demandé s'il retournerait diriger le DOGE, Elon Musk a répondu: "Non, je ne pense pas."

Le travail d'Elon Musk pour DOGE a également suscité des inquiétudes chez les investisseurs, qui pensaient qu'il ne prêtait pas suffisamment attention à Tesla, dont les ventes ralentissaient. En milieu d'année, Elon Musk et Donald Trump ont eu un différend public amer au sujet du projet de loi du président sur les impôts et les dépenses. Mais il y a eu quelques signes de réconciliation. Le DOGE a démantelé alors qu'il lui restait huit mois de mandat, a déclaré Scott Kupor, directeur de l'Office of Personnel Management, à Reuters au début du mois. Le DOGE a affirmé avoir réduit les dépenses de dizaines de milliards de dollars , mais il a été impossible pour des experts financiers extérieurs de le vérifier car l'unité n'a pas fourni de comptes publics détaillés de son travail.