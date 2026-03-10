Elon Musk annonce que X Money sera lancé en accès public anticipé le mois prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré mardi que X Money, le système de paiement numérique de la plateforme de médias sociaux, entrera en phase d'accès public anticipé le mois prochain, alors que le milliardaire s'efforce de transformer X en une "application universelle".

Cette décision intervient alors que le dirigeant de Tesla

TSLA.O cherche à tirer parti de la base d'utilisateurs considérable de la plateforme et de la tendance croissante des transactions financières numériques et dans les applications pour ouvrir de nouvelles sources de revenus pour X.

L'année dernière, X a conclu un partenariat avec la société de paiement Visa V.N afin d'offrir des services de paiement direct aux clients de l'application de médias sociaux.

Depuis qu'il a racheté X, anciennement appelé Twitter, pour 44 milliards de dollars en 2022, Musk a présenté un plan visant à faire de la plateforme une "application universelle", en vue d'offrir une pléthore de fonctionnalités, notamment le streaming, la messagerie, les images, les vidéos et les paiements.