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Elmos Semiconductor bondit alors que ses fondateurs envisagent de vendre l'entreprise allemande
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 07:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions d'Elmos Semiconductor ELGG.DE augmentent de 10% dans les indications de pré-marché alors que les fondateurs du fabricant de puces allemand envisagent de vendre la société, selon trois personnes proches du dossier, qui l'ont indiqué à Reuters jeudi

** Elmos, dont la capitalisation boursière est d'environ 2,3 milliards d'euros (2,66 milliards de dollars), a engagé Morgan Stanley pour le conseiller sur le processus, ont indiqué ces personnes

** Le fabricant de puces allemand Infineon IFXGn.DE et l'américain Qualcomm QCOM.O seraient des candidats logiques à l'acquisition, a commenté l'une des sources

** Elmos, Infineon et Morgan Stanley ont refusé de commenter, tandis que Qualcomm n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires

** Un trader local a déclaré: "Un résultat inattendu et clairement positif pour les actions d'Elmos, ce qui crée un plancher pour les actions en cas d'offre de rachat"

** L'action, qui a gagné 32 % depuis le début de l'année, est en tête de l'indice allemand des petites capitalisations

.SDAXI .

(1 $ = 0,8650 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELMOS SEMICOND
128,200 EUR XETRA 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
37,095 EUR XETRA 0,00%
QUALCOMM
131,2800 USD NASDAQ +0,62%
SDAX PERFORMANCEINDEX
16 377,93 Pts XETRA 0,00%
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