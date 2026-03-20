Elmos Semiconductor bondit alors que ses fondateurs envisagent de vendre l'entreprise allemande

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20 mars - ** Les actions d'Elmos Semiconductor ELGG.DE augmentent de 10% dans les indications de pré-marché alors que les fondateurs du fabricant de puces allemand envisagent de vendre la société, selon trois personnes proches du dossier, qui l'ont indiqué à Reuters jeudi

** Elmos, dont la capitalisation boursière est d'environ 2,3 milliards d'euros (2,66 milliards de dollars), a engagé Morgan Stanley pour le conseiller sur le processus, ont indiqué ces personnes

** Le fabricant de puces allemand Infineon IFXGn.DE et l'américain Qualcomm QCOM.O seraient des candidats logiques à l'acquisition, a commenté l'une des sources

** Elmos, Infineon et Morgan Stanley ont refusé de commenter, tandis que Qualcomm n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires

** Un trader local a déclaré: "Un résultat inattendu et clairement positif pour les actions d'Elmos, ce qui crée un plancher pour les actions en cas d'offre de rachat"

** L'action, qui a gagné 32 % depuis le début de l'année, est en tête de l'indice allemand des petites capitalisations

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(1 $ = 0,8650 euros)