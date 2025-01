Ellisphère prévoit une poursuite de la hausse des défaillances d'entreprises en 2025

Pour Ellisphère, l'élection de Donald Trump, avec le retour de mesures douanières et d'une taxe comprise entre 10 et 20% sur les produits importés, "pourrait également impacter négativement de nombreux secteurs d'activité dont par exemple la filière viticole".

"Un gouvernement sous pression, pas de budget voté, des carnets de commande en retrait, des entreprises qui font état de trésorerie et de rentabilité en recul, des investissements reportés… C'est toute notre économie qui accuse le coup", commente le cabinet.

(AOF) - "Le nombre de défaillances d’entreprise devrait continuer d’augmenter" en France en 2025 et "le nombre de plans sociaux en cours actuellement illustre ce propos", affirme le cabinet Ellisphère dans un bilan de l'année 2024. Il s'attend par ailleurs à ce que le tassement des créations d’entreprise perdure, y compris chez les micro-entrepreneurs. Dans ce contexte, l’Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) calculé par Ellisphere devrait stagner au 1er trimestre 2025 à 1,2 création de société commerciale pour 1 disparition de société commerciale.

