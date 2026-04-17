Ellison présente le dossier Paramount, Warner Bros directement aux exploitants de salles de cinéma

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* Le directeur général de Paramount Skydance s'engage à produire des films tout en cherchant à obtenir l'approbation de la fusion

* Tom Cruise vante l'avenir de la Paramount

* Johnny Depp et James Cameron font la promotion de leurs prochains films

(Les commentaires du groupe de théâtre sont ajoutés aux paragraphes 10 et 11) par Lisa Richwine

Le directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, a promis jeudi aux propriétaires de salles de cinéma que la société tiendrait son engagement de sortir au moins 30 films par an si les autorités de régulation *approuvent* le projet d'achat de Warner Bros Discovery WBD.O pour un montant de 110 milliards de dollars.

M. Ellison s'est exprimé juste après la projection d'une vidéo *narrée* par l'acteur Tom Cruise, qui a vanté les mérites de la Paramount en tant que studio où "une histoire épique rencontre un avenir audacieux".

Les exploitants de salles de cinéma ont toutefois exprimé leur scepticisme quant au vœu d'Ellison d'augmenter le nombre de films que les deux studios sortent chaque année et ont demandé aux autorités de régulation de bloquer l'accord.

"Je voulais regarder chacun d'entre vous dans les yeux et vous donner ma parole: Une fois que nous aurons fusionné avec Warner Bros, nous produirons au moins 30 films par an pour les deux studios", a déclaré M. Ellison devant des milliers de propriétaires et de directeurs de salles de cinéma réunis dans un théâtre lors de la convention CinemaCon à Las Vegas.

M. Ellison a déclaré que la Paramount avait déjà démontré sa capacité à augmenter la production de films. La société, née de la fusion de Paramount Global et de Skydance Media en août dernier, prévoit de sortir 15 films cette année, contre huit en 2025.

Tous ces films seront diffusés en exclusivité dans les salles de cinéma pendant au moins 45 jours, a précisé M. Ellison, suscitant les applaudissements de l'assistance. Les exploitants de salles de cinéma ont fait pression en faveur d'une durée minimale de 45 jours dans l'ensemble du secteur.

"Les gens peuvent spéculer autant qu'ils veulent, mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire personnellement que vous pouvez compter sur notre engagement total", a-t-il déclaré. "Et nous vous montrerons que nous sommes sincères".

En début de semaine, le directeur de l'association professionnelle Cinema United a déclaré à la convention que la combinaison de Paramount et Warner Bros serait préjudiciable à l'industrie du divertissement et aux consommateurs.

"Malheureusement, l'histoire nous montre que la consolidation entraîne une diminution du nombre de films produits pour les salles de cinéma", a déclaré Michael O'Leary, président-directeur général de Cinema United.

Après l'appel de M. Ellison au CinemaCon, M. O'Leary a déclaré que le secteur avait besoin de plus que des promesses verbales pour répondre à ses préoccupations.

"Nous restons ouverts à des engagements tangibles qui garantiront le dynamisme de l'industrie mondiale de l'exploitation des salles de cinéma pour les années à venir", a-t-il déclaré.

Les plus grandes stars d'Hollywood s'opposent également à la fusion. Jane Fonda, J.J. Abrams et Mark Ruffalo font partie des quelque 3 500 signataires de la lettre qui affirme que la fusion entraînerait une diminution des opportunités pour les créateurs, des pertes d'emplois et une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Après l'intervention de M. Ellison, la Paramount a organisé une avant-première brillante de ses prochains films. Le studio a fait venir Johnny Depp pour vanter les mérites du film de Noël "Ebenezer" et le réalisateur James Cameron pour promouvoir le film de concert en 3D de Billie Eilish, entre autres.

La vidéo narrée par Cruise, qui a joué dans les films "Top Gun" et "Mission: Impossible", se termine par une scène où l'acteur est assis au sommet du château d'eau de la Paramount, à Hollywood, d'une hauteur de 145 pieds.

"L'avenir s'annonce plutôt bien à partir d'ici", a déclaré M. Cruise.