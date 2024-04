Ellipsis AM reprend la gestion obligations convertibles d’Edmond de Rothschild AM

Ellipsis Asset Management accroît sa part de marché sur le segment des obligations convertibles, l’une de ses spécialités avec le crédit et les stratégies de couverture de portefeuille. La société de gestion, filiale de Kepler Cheuvreux, a annoncé, mercredi 3 avril, l’acquisition de l’activité de gestion d’obligations convertibles d’Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM). La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, reste soumise à l’approbation du régulateur.

Elle inclut le transfert de deux gérants d’EdRAM, Cristina Jarrin et Mikael Dauvert, vers Ellipsis AM. EdRAM comptait trois fonds ouverts d’obligations convertibles dans sa gamme, dont l’un est sur les convertibles européennes lancé en 1993 et un autre sur les convertibles internationales lancé en 2009. Selon nos informations, les encours transférés sont d’un peu moins de 200 millions d’euros et les futurs ex-fonds d’EdRAM seront fusionnés dans les fonds convertibles existants d’Ellipsis AM.

« Cette cession s’inscrit pleinement dans la stratégie de recentrage d’Edmond de Rothschild AM sur ses expertises cœurs afin de proposer à ses clients une gestion de conviction à forte valeur ajoutée », explique le groupe interrogé par L’Agefi.

L’expertise convertibles existait chez Edmond de Rothschild AM depuis 1993. Elle avait atteint son plus haut au premier trimestre 2014, à 2,3 milliards d’euros.

EdRAM et Ellipsis AM ont également établi un partenariat, non limité dans le temps, de distribution des fonds convertibles d’Ellipsis AM auprès des clients de la banque privée Edmond de Rothschild.

Ellipsis AM gérait 3,6 milliards d’euros d’encours à fin mars 2024. La société de gestion a collecté 800 millions d’euros en 2023. Avant d'être acquise par Kepler Cheuvreux en 2021 , Ellipsis AM était une des filiales de gestion d’actifs du groupe Exane.

Le marché primaire des obligations convertibles s’est revigoré en 2023 avec 115 nouvelles émissions pour un volume atteignant 78 milliards de dollars soit plus du double de 2022, selon des statistiques de Bank of America et Nomura.

Adrien Paredes-Vanheule