Ellipsis AM recrute une gérante crédit et high yield

(NEWSManagers.com) - Ellipsis AM, société de gestion d’actifs du groupe Kepler Cheuvreux, vient de recruter Delphine Laloum en tant que gérante crédit et high yield. L’intéressée rejoint le pôle convertibles & crédit d’Ellipsis AM et sera en particulier en charge de la gestion du fonds Ellipsis High Yield Fund, lancé en juillet.

Delphine Laloum a 20 ans d’expérience sur le crédit et a notamment été responsable de la gestion high yield chez Rothschild & Cie où elle a entre autres développé des fonds datés et des fonds labellisés ESG.

