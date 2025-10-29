 Aller au contenu principal
Ellipsis AM présente un nouveau fonds crédit flexible, Ellipsis Global Credit Opportunities
29/10/2025

(AOF) - Ellipsis AM a annoncé le lancement de son nouveau fonds crédit flexible, " Ellipsis Global Credit Opportunities ". Lancé en août 2025, ce fonds est présenté comme visant des segments peu exploités du marché du crédit mondial, à travers une stratégie flexible et non contrainte, conçue pour générer une performance absolue. Le portefeuille est composé d'obligations haut rendement, d'hybrides corporates, d'obligations convertibles, de dette émergente et de titres subordonnés financiers.

"Le fonds peut recourir à des dérivés de crédit et d'actions (CDS, protection d'indice) afin de limiter les baisses en période de tension sur les marchés, et peut ajuster son allocation en fonction des opportunités du marché," a précisé le gestionnaire d'actifs.

Ce lancement s'accompagne également de l'arrivée d'Olivier Spoor au sein de l'équipe de gestion aux côtés de Cyril Batkin. Olivier Spoor était auparavant gérant de portefeuille obligataire chez SingAlliance.

