Ellipsis AM enregistre le départ d'une co-fondatrice

(NEWSManagers.com) - En phase de rachat par Kepler Cheuvreux, la société de gestion spécialisée sur les obligations convertibles Ellipsis Asset Management a entériné le départ d'Emmanuelle Bourboulon, a appris NewsManagers. Après presque 11 ans passés chez Ellipsis, l'ex cofondatrice et responsable des opérations d'Ellipsis AM ne fait plus partie du directoire de la firme. Son départ du directoire a été enregistré quelque jours avant l'annonce mi-octobre de l'acquisition de la firme par Kepler Cheuvreux.