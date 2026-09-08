Ellipsis AM annonce une arrivée en Suisse

Ellipsis AM a officialisé l’arrivée de Marielle Garandet au poste de responsable senior des relations avec les investisseurs (Senior Investor Relations Manager). Basée en Suisse , elle sera chargée de développer les activités de la filiale de gestion d’actifs de Kepler Cheuvreux auprès des investisseurs wholesale sur le marché helvétique.

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Marielle Garandet était commerciale pour la Suisse romande chez Oddo BHF AM depuis janvier 2022. Avant cela, elle a connu un passage de six ans chez Capital Group et de six ans également chez AllianzGI comme responsable commerciale de la distribution de fonds tiers.

L'Agefi