 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 665,85
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elliott vise PepsiCo avec une participation de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration d'Elliott)

Elliott Managementa annoncé mardi une prise de participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo

PEP.O et a déclaré qu'elle avait l'intention de rétablir la croissance et de stimuler le cours de l'action du fabricant de boissons.

PepsiCo devrait procéder à un examen opérationnel et mettre en place un contrôle et une structure autour des examens, a déclaré l'investisseur activiste dans une présentation au conseil d'administration de la société.

La société s'est attaquée à l'instabilité de la demande dans le secteur des snacks et s'est efforcée de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs vers des boissons et des sodas plus sains en investissant dans des sociétés de boissons telles que le fabricant de boissons énergisantes Celsius CELH.O .

Le cours de l'action de PepsiCo, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis qu'il a atteint un niveau record en mai 2023, a bondi d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes dans des entreprises telles que Honeywell HON.O , où elle a orchestré le démantèlement du fabricant de machines lourdes, et Starbucks

SBUX.O , où elle a poussé à un changement de direction.

Elliott et PepsiCo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

CELSIUS HLDGS
62,8800 USD NASDAQ +5,34%
HONEYWELL INTL
219,5000 USD NASDAQ -0,84%
PEPSICO
148,6500 USD NASDAQ +1,14%
STARBUCKS
88,1900 USD NASDAQ +0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 14:20 

    (Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite

  • Des manifestants rassemblés pour protester contre une indemnité versée aux députés, à Gotontalo, en Indonésie, le 1er septembre 2025. ( AFP / Dhidot )
    Indonésie: vingt personnes disparues après les manifestations, selon une ONG
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:19 

    Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite

  • Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    information fournie par Ecorama 02.09.2025 14:00 

    Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:49 

    (Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank