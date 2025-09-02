Elliott vise PepsiCo avec une participation de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration d'Elliott)

Elliott Managementa annoncé mardi une prise de participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo

PEP.O et a déclaré qu'elle avait l'intention de rétablir la croissance et de stimuler le cours de l'action du fabricant de boissons.

PepsiCo devrait procéder à un examen opérationnel et mettre en place un contrôle et une structure autour des examens, a déclaré l'investisseur activiste dans une présentation au conseil d'administration de la société.

La société s'est attaquée à l'instabilité de la demande dans le secteur des snacks et s'est efforcée de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs vers des boissons et des sodas plus sains en investissant dans des sociétés de boissons telles que le fabricant de boissons énergisantes Celsius CELH.O .

Le cours de l'action de PepsiCo, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis qu'il a atteint un niveau record en mai 2023, a bondi d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes dans des entreprises telles que Honeywell HON.O , où elle a orchestré le démantèlement du fabricant de machines lourdes, et Starbucks

SBUX.O , où elle a poussé à un changement de direction.

Elliott et PepsiCo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.