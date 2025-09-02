Elliott prend une participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo ; les actions augmentent

Selon Elliott, l'unité "boissons" d'Amérique du Nord n'est pas très performante

Selon Elliott, PepsiCo devrait évaluer la possibilité de refranchiser son réseau d'embouteillage

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tirés du communiqué d'Elliott)

Elliott Management a annoncé mardi une prise de participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo PEP.O , lançant ainsi une campagne visant à relancer la croissance et le cours de l'action du fabricant de boissons.

Cette prise de participation dans PepsiCo, l'une des plus grosses positions d' Elliott , intervient alors que l'entreprise fait face à une demande en dents de scie dans le secteur des snacks et qu'elle s'oriente vers des boissons et des sodas plus sains afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.

L'action de la société a bondi de 6 % dans les premiers échanges, après avoir perdu environ un quart de sa valeur depuis qu'elle a atteint un niveau record en mai 2023.

Elliott a pointé du doigt l'unité de boissons de PepsiCo en Amérique du Nord comme une sous-performance, affirmant que la croissance et les marges étaient inférieures à celles de ses pairs en raison d'erreurs stratégiques, de pertes de parts dans les sodas et de l'introduction de nouvelles marques et de nouveaux produits qui ont "mis à rude épreuve la concentration et l'exécution".

PepsiCo devrait évaluer une éventuelle refranchisation de son réseau d'embouteillage à l'instar de son rival Coca-Cola

KO.N , a déclaré Elliott.

PepsiCo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La stratégie d'activisme boursier d'Elliott a également fait les gros titres l'année dernière, lorsque la société d'investissement a révélé une participation de 5 milliards de dollars dans Honeywell HON.O et a orchestré le démantèlement du fabricant de machines lourdes.

"Avec le bon état d'esprit et un plan de redressement suffisamment ambitieux, PepsiCo représente aujourd'hui une chance rare de revitaliser une entreprise mondiale de premier plan et de dégager une valeur actionnariale significative", a écrit Elliott dans sa lettre.

Il y a une dizaine d'années, l'investisseur activiste Nelson Peltz a mené une campagne infructueuse pour inciter PepsiCo à séparer son unité de boissons en difficulté de son activité de snacks plus solide, qui abrite des marques telles que Lay's et Doritos.

L'entreprise devrait "défendre ses franchises principales dans le domaine des boissons gazeuses avec un marketing incrémental et de l'innovation, tout en se développant de manière sélective dans les catégories en croissance", a déclaré Elliott.

Le secteur des aliments emballés navigue en eaux troubles, les entreprises cherchant à remodeler leurs portefeuilles par des scissions et des fusions , alors que les coûts élevés des produits de base et l'évolution de la demande des consommateurs pèsent sur les ventes.

Le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle pour la première fois mardi.