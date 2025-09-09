Elliott prend une participation dans BILL Holdings, devenant ainsi le deuxième activiste sur l'action

Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans BILL Holdings et pourrait souhaiter que l'entreprise de logiciels d'automatisation financière cherche à se vendre, a déclaré mardi une personne au fait du dossier.

Elliott détient une participation d'environ 5 % dans la société, ce qui en fait l'un des plus gros investisseurs de BILL Holdings, a déclaré la source qui n'est pas autorisée à discuter publiquement de l'investissement. C'est également le deuxième activiste à avoir pris une position importante dans l'action.

Le Financial Times a été le premier à faire état de la participation d'Elliott.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que Starboard Value avait accumulé une participation de 8,5 % et prévoyait de lancer un défi au conseil d'administration, en nommant quatre administrateurs , dont Peter Feld, partenaire de l'entreprise.

Les plans exacts d'Elliott pour BILL Holdings n'ont pas pu être déterminés. La société s'est refusée à tout commentaire et BILL Holdings n'a pas pu être contacté dans l'immédiat.