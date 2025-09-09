 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Elliott prend une participation dans BILL Holdings, devenant ainsi le deuxième activiste sur l'action
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans BILL Holdings et pourrait souhaiter que l'entreprise de logiciels d'automatisation financière cherche à se vendre, a déclaré mardi une personne au fait du dossier.

Elliott détient une participation d'environ 5 % dans la société, ce qui en fait l'un des plus gros investisseurs de BILL Holdings, a déclaré la source qui n'est pas autorisée à discuter publiquement de l'investissement. C'est également le deuxième activiste à avoir pris une position importante dans l'action.

Le Financial Times a été le premier à faire état de la participation d'Elliott.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que Starboard Value avait accumulé une participation de 8,5 % et prévoyait de lancer un défi au conseil d'administration, en nommant quatre administrateurs , dont Peter Feld, partenaire de l'entreprise.

Les plans exacts d'Elliott pour BILL Holdings n'ont pas pu être déterminés. La société s'est refusée à tout commentaire et BILL Holdings n'a pas pu être contacté dans l'immédiat.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BILL HLDG
50,930 USD NYSE +1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

