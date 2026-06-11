Elliott met la pression sur l'australien Northern Star pour une refonte du conseil d'administration et la vente de ses actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'un investisseur aux paragraphes 8 et 9)

* Elliott exhorte Northern Star à renforcer son conseil d'administration

* Elliott pousse Northern Star à entreprendre un examen stratégique formel

* Les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis le 24 mars

par Melanie Burton et Jasmeen Ara Islam Shaikh

Mercredi soir, l'investisseur activiste Elliott Investment Management a appelé Northern Star Resources

NST.AX , la plus grande société minière aurifère d'Australie, à rétablir immédiatement la valeur actionnariale en renouvelant son conseil d'administration et en entreprenant une révision stratégique formelle, invoquant de très mauvais résultats. Elliott a fait une entrée fracassante dans le registre des actionnaires de Northern Star la semaine dernière avec une participation de plus d' 1 milliard de dollars australiens (700,80 millions de dollars), appelant à une révision et à une nouvelle direction, en invoquant des “erreurs opérationnelles” répétées, notamment sept prévisions manquées en quatre ans, et un cours de l'action largement sous-performant par rapport à ses pairs .

L'appel d'Elliott, qui a réussi à pousser BHP BHP.AX à mettre fin à sa double cotation après une campagne de cinq ans, est intervenu alors que la société minière, évaluée à 19 milliards de dollars, était en train de recruter un nouveau directeur général et de planifier la succession de son président. Northern Star a répondu à l'approche d'Elliott par une lettre adressée aux actionnaires plus tôt mercredi, indiquant qu'elle était disposée à travailler avec l'investisseur activiste et à examiner un candidat au conseil d'administration qu'Elliott pourrait proposer.

L'investisseur américain a déclaré: “La lettre du conseil d'administration indique qu'il ne comprend pas l'ampleur des changements nécessaires pour regagner la confiance des actionnaires, à commencer par un renforcement significatif du conseil lui-même.”

Les arguments en faveur d’un examen stratégique de la plus grande société minière aurifère cotée en bourse d’Australie sont désormais plus clairs qu’avant la publication de la lettre du conseil d’administration, a ajouté Elliott.

AGIR PLUS RAPIDEMENT

Dans sa lettre aux actionnaires, Northern Star a déclaré qu’elle ne considérait pas que le moment était propice à un processus de vente. La société minière a reconnu avoir été approchée par plusieurs entreprises au sujet de diverses fusions, compte tenu de la sous-performance de ses actions. “Leur réponse est clairement insuffisante et des plans détaillés pour créer de la valeur font toujours défaut”, a déclaré Elan Miller, gestionnaire de portefeuille adjoint chez Blackwattle Investment Partners.|

“Je pense que la direction ne maîtrise pas pleinement les problèmes liés aux actifs ou à la production et qu’il faut donc procéder à un remaniement beaucoup plus profond que celui du simple directeur général”, a-t-il ajouté. Northern Star semble vouloir se concentrer sur ses actifs les plus rentables, à savoir le Super Pit de Kalgoorlie et les projets Hemi et Pogo, a déclaré l’analyste Daniel Morgan de Barrenjoey. Les actifs restants pourraient être vendus à des sociétés minières aurifères de taille moyenne disposant de liquidités, a-t-il ajouté.

“Je pense qu’une grande partie de ce qu’Elliott attend de Northern Star, (la société) le fera, mais la pression exercée par Elliott va pousser Northern Star à agir plus rapidement”,a-t-il déclaré.

Dans sa lettre, Northern Star a indiqué que des banques d’investissement avaient proposé, au cours des six derniers mois, une scission d’actifs, une option également examinée par son banque conseil, mais à laquelle la société minière avait décidé de ne pas donner suite.

Au cours de l'année écoulée, Northern Star a dû faire face à plusieurs difficultés dans ses opérations aurifères de Kalgoorlie, en Australie-Occidentale, et a déclaré qu'il serait difficile d'atteindre la fourchette basse de ses prévisions de production pour l'exercice 2026.

Jeudi, en début de séance, l'action de la société a chuté de 5,3 % à 17,55 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 24 mars. L'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO reculait de 0,8 % à 00h38 GMT. L'action a perdu près de 33 % de sa valeur depuis le début de l'année, dépassant la baisse de 5 % enregistrée par l'or.

(1 $ = 1,4269 dollar australien)