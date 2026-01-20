Elliott investit dans l'entreprise de vol hypersonique Stratolaunch, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans Stratolaunch, une société de vol hypersonique qui a mené avec succès des essais d'un véhicule hypersonique réutilisable pour l'armée américaine, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Elliott sera également représenté au conseil d'administration de la société privée Stratolaunch, et son investissement s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, selon le journal , qui cite des personnes au fait de l'affaire. Le WSJ ajoute que le montant exact n'est pas connu.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ. Elliott et Stratolaunch n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En mai dernier, le Pentagone a déclaré que Stratolaunch faisait partie d'un deuxième essai réussi d'un véhicule d'essai hypersonique réutilisable , après un essai antérieur de son véhicule Talon-A en décembre 2024 qui n'avait pas été rendu public .

Contrairement aux fusées à usage unique, le Talon-A réutilisable peut être rapidement retourné et revolé à moindre coût, accélérant ainsi le développement par les États-Unis d'armes hypersoniques qui fonctionnent à plus de cinq fois la vitesse du son, soit environ 6 200 km (3 852,5 miles) par heure.

Le véhicule sera utilisé pour transporter des systèmes d'armes hypersoniques pendant leur développement.