Elliott appelle au redressement de PepsiCo avec une prise de participation de 4 milliards de dollars

Selon M. Elliott, l'unité "boissons" d'Amérique du Nord n'est pas très performante

Selon Elliott, PepsiCo devrait évaluer la refranchisation de son réseau d'embouteillage

Elliott Management a annoncé mardi une prise de participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo PEP.O , lançant ainsi une campagne visant à relancer la croissance et le cours de l'action du fabricant de boissons.

Cette prise de participation dans PepsiCo, l'une des plus grosses positions d'Elliott, intervient alors que l'entreprise fait face à une demande en dents de scie dans le secteur des snacks et poursuit sa réorientation vers des boissons et des sodas plus sains afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.

Elliott a pointé du doigt l'unité de boissons de Pepsico en Amérique du Nord comme une sous-performance, affirmant que la croissance et les marges étaient inférieures à celles de ses pairs en raison d'erreurs stratégiques, de pertes de parts dans les sodas et de l'introduction de nouvelles marques et de nouveaux produits qui ont "mis à rude épreuve la concentration et l'exécution".

PepsiCo a toutefois déclaré à Reuters qu'elle examinerait la lettre d'Elliott "dans le contexte de sa stratégie" , qui comprend des investissements ciblés dans l'innovation et la transformation du portefeuille.

"Pendant des années, les performances décevantes de l'activité boissons de PepsiCo ont été plus que compensées par la résilience et les performances élevées de son activité alimentaire, PFNA. Plus récemment, cependant, PFNA a commencé à faiblir", écrit Elliott dans sa lettre.

L'action de la société, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis qu'elle a atteint un niveau record en mai 2023, était en hausse d'environ 2 % mardi.

Les entreprises de produits alimentaires emballés de marque ont dû faire face à des ventes médiocres au cours des trois dernières années en raison des hausses de prix décidées à la suite de la pandémie de grippe aviaire afin de protéger leurs marges. L 'industrie cherche maintenant à remodeler ses portefeuilles par des scissions et des fusions pour contrer les coûts élevés des matières premières et l'évolution de la demande des consommateurs.

EN EAUX TROUBLES

PepsiCo devrait évaluer une éventuelle refranchisation de son réseau d'embouteillage sur le modèle de son rival Coca-Cola

KO.N , a déclaré Elliott.

La stratégie d'activisme boursier d'Elliott a également fait les gros titres l'année dernière, lorsque la société d'investissement a révélé une participation de 5 milliards de dollars dans Honeywell HON.O et a orchestré le démantèlement du fabricant de machines lourdes.

Il y a une dizaine d'années, l'investisseur activiste Nelson Peltz a mené une campagne infructueuse pour amener Pepsico à séparer son unité de boissons en difficulté de son activité de snacks plus solide, qui abrite des marques telles que Lay's et Doritos.

L'entreprise devrait "défendre ses franchises de base dans le domaine des boissons gazeuses grâce à un marketing incrémental et à l'innovation, tout en se développant de manière sélective dans les catégories en croissance", a déclaré M. Elliott.

La commission Make America Healthy Again (MAHA) du président Donald Trump, dirigée par Robert F. Kennedy Jr, oblige également les entreprises de produits alimentaires emballés à abandonner les colorants et à inciter les Américains à manger des "aliments complets".

PepsiCo a déclaré au début de l'année qu'elle prévoyait de changer la marque de ses chips Lay's et Tostitos pour mettre en évidence l'absence de colorants ou d'arômes artificiels et de faire migrer l'ensemble de son portefeuille vers des colorants naturels, ou de donner aux consommateurs la possibilité d'opter pour un produit sans colorant synthétique.

Le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois la nouvelle de la participation d'Elliott mardi.