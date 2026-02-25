Elliott annonce au Royaume-Uni qu'il ne cherchera pas à dissoudre LSEG ou à modifier la cotation à New York, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse du ministère britannique des finances au paragraphe 4)

Le fonds spéculatif activiste Elliott Management a déclaré au gouvernement britannique qu'il ne ferait pas pression pour démanteler le London Stock Exchange Group LSEG.L ou déplacer sa cotation à New York, a rapporté le Financial Times mercredi, après que le fonds américain ait accumulé une participation importante dans la société de données financières et d'analyse.

Elliott s'est entretenu avec des responsables pour dissiper les craintes qu'il ne fasse pression pour une scission de LSEG ou une scission du London Stock Exchange, l'activité boursière du groupe, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le ministère britannique des finances et LSEG se sont refusés à tout commentaire, tandis qu'Elliott n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le montant de la participation d'Elliott n'est pas clair. Selon les règles britanniques, les actionnaires doivent divulguer les participations supérieures à 3 %.

Les actions de LSEG ont clôturé en hausse de 1,5 % à 77,94 livres mercredi.

Le FT a été le premier à faire état de la participation d'Elliott. Reuters a confirmé le 11 février que M. Elliott était en train d'établir une position, citant une personne familière de l'affaire.

Elliott fait pression sur LSEG pour qu'il procède à un examen complet de son portefeuille et lance un rachat d'actions de 5 milliards de livres ( 6,78 milliards de dollars) , a déclaré une source à Reuters le 18 février.

Reuters fournit des informations et du contenu pour le terminal de données Workspace de LSEG et d'autres produits.

(1 $ = 0,7375 livre)