Elliott a assuré en privé au gouvernement britannique qu'il ne faisait pas pression pour une scission de LSEG, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif activiste américain Elliott Management a donné en privé des assurances au gouvernement britannique sur ses intentions concernant le London Stock Exchange Group LSEG.L après avoir pris une participation importante dans le groupe de données et d'analyses financières, a rapporté le Financial Times mercredi.

Elliott s'est entretenu avec des représentants du gouvernement afin d'apaiser les craintes selon lesquelles le fonds pourrait faire pression en faveur d'un démembrement de LSEG ou d'une scission de son unité boursière, a déclaré le FT, citant des personnes familières avec le sujet.