 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elliott a assuré en privé au gouvernement britannique qu'il ne faisait pas pression pour une scission de LSEG, selon le FT
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif activiste américain Elliott Management a donné en privé des assurances au gouvernement britannique sur ses intentions concernant le London Stock Exchange Group LSEG.L après avoir pris une participation importante dans le groupe de données et d'analyses financières, a rapporté le Financial Times mercredi.

Elliott s'est entretenu avec des représentants du gouvernement afin d'apaiser les craintes selon lesquelles le fonds pourrait faire pression en faveur d'un démembrement de LSEG ou d'une scission de son unité boursière, a déclaré le FT, citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

  • Le logo du festival de la BD d'Angoulême, lors de l'édition 2023. ( AFP / YOHAN BONNET )
    Festival de BD d'Angoulême: les organisateurs évincés réclament 300.000 euros en justice
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Les organisateurs évincés du Festival de BD d'Angoulême ont saisi la justice pour dénoncer une "appropriation brutale" de l'événement par une association regroupant pouvoirs publics et acteurs du secteur, à qui ils réclament 300.000 euros de dommages et intérêts. ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage-CA 2025 en hausse organique de 4,8% avec l'Europe
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:30 

    (Actualisé avec perspectives 2026) Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché ... Lire la suite

  • Euronext à La Défense près de Paris
    L'Europe finit dans le vert avec l'apaisement des craintes sur l'IA
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:23 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien ‌orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank