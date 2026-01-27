Ellington Financial chute après la vente d'actions d'un mREIT pour 119 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier -

** Les actions d'Ellington Financial EFC.N ont baissé de 2,3 % à 13,54 $ avant la cloche après un prix de suivi de 118,5 millions de dollars

** EFC, basée à Old Greenwich, Connecticut, a vendu en fin de journée ()

~8,8 millions d'actions

** Le prix de l'offre équivaut à 13,50 $, soit une décote de 2,6 % par rapport à la dernière clôture

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter intégralement les actions privilégiées à taux fixe-variable, le reste étant destiné à des fins générales

** Morgan Stanley et Goldman sont les teneurs de livre conjoints

** La société a ~115,9 millions d'actions en circulation au 23 janvier, selon le prospectus de l'offre ()

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté d'environ 11 % au cours de l'année écoulée

** 7 analystes sur 8

analystes considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"