Elis vise une croissance organique de 4% à moyen terme

(AOF) - Elis, dont sa journée investisseurs se tient ce mardi à Londres, a dévoilé ses objectifs financiers à moyen terme. Le groupe de blanchisserie industrielle anticipe une amélioration moyenne de sa marge d'Ebitda d'environ 20 points de base par an et une croissance organique-hors acquisitions- de 4% en moyenne par an. "L'excellence opérationnelle, la durabilité et la discipline financière continueront de guider toutes nos actions", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis. La société, présente dans 31 pays, entend poursuivre des "acquisitions ciblées".

Au total, le croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre 5 à 6% par an, à taux de change constants.

Sur la période 2025-2028, le free cash flow devrait s'élever à environ 1,5 milliard d'euros, soit une augmentation de 35% d'augmentation par rapport aux 4 dernières années.