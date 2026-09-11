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Elis va rembourser ses OCEANE 2029 par anticipation
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 07:44
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Elis annonce qu'elle procédera, le 13 octobre, au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations d'un montant nominal de 380 MEUR, portant intérêt au taux de 2,25% et à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), à échéance en 2029.

A moins que les porteurs d'obligations n'exercent leur droit à l'attribution d'actions conformément aux termes et conditions, Elis remboursera en numéraire chaque obligation en circulation à la date de remboursement anticipé, à un prix par obligation égal à 100 129,45 EUR.

Ce prix de remboursement anticipé correspond à la valeur nominale unitaire de chaque obligation (100 000 EUR), majorée de 129,45 EUR d'intérêts courus calculés à compter du 22 septembre 2026 (inclus) jusqu'à la date de remboursement anticipé (exclue).

Sur la base du ratio de conversion ou d'échange actuel, et dans l'hypothèse où l'ensemble des porteurs d'obligations exerceraient leur droit à l'attribution d'actions, un maximum de 23 776 054 actions Elis pourraient être remises, représentant environ 10,21% du capital actuel.

Le groupe de blanchisserie industrielle entend mobiliser les actions existantes qu'il détient à la suite de l'exécution de son programme de rachat d'actions achevé le 9 juillet 2026, ce qui limitera le nombre d'actions nouvelles susceptibles d'être émises.

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