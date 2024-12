Elis: réalise l'acquisition de 100% d'Ernst information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 07:48









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de Wäscherei Ernst Gmbh (Ernst) en Allemagne.



Avec ses deux blanchisseries situées à Erbach, dans le Bade-Wurtemberg, Ernst dessert l'ensemble de la région Sud de l'Allemagne ainsi que le Nord-Ouest de l'Autriche.



Le Groupe, dont le chiffre d'affaires était d'environ 17 millions d'euros en 2023, propose des services de location-entretien sur le marché du Linge Plat et s'adresse principalement à une clientèle en Hôtellerie-Restauration et en Santé.



'Cette nouvelle acquisition permet de renforcer le réseau d'Elis en Allemagne, notamment en Hôtellerie-Restauration, secteur particulièrement dynamique dans le pays' indique le groupe.



L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er janvier 2025.





