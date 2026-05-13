 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis rachète le suisse Wäsche Perle
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 08:20

Elis a annoncé l'acquisition de Wäsche Perle en Suisse, consolidant ainsi son réseau dans le pays. La société exploite une blanchisserie à Interlaken et emploie 120 personnes.

Wäsche Perle exploite une blanchisserie moderne à Interlaken, près de Berne, en Suisse, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13,5 millions d'euros en 2025. La société propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en Hôtellerie-Restauration.

L'acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis dans le pays. L'équipe dirigeante de Wäsche Perle restera en place pour poursuivre le développement local de l'activité. La consolidation dans les comptes d'Elis sera effective à partir du 1er mai 2026.

Le management avait fait état récemment d'un pipeline "prometteur" d'acquisitions en gestation pour cette année.

Valeurs associées

ELIS
27,4000 EUR Euronext Paris +0,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,41 -1,19%
NOVACYT
0,702 -11,92%
SOITEC
151,65 +4,80%
CAC 40
7 993,24 +0,17%
VALNEVA
2,507 -0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank