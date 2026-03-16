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Elis place avec succès €600 mlns d'obligations sous programme EMTN
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 17:52

Elis SA ELIS.PA :

* ELIS PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SOUS PROGRAMME EMTN

* MATURITÉ DE 6 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,875%

Texte original nGNEwQ4Kw Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Obligations

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25,5800 EUR Euronext Paris +0,24%
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