Elis met la main sur Acquaflash au Brésil
06/11/2025

Elis annonce l'acquisition d'Acquaflash, société basée à Brasilia, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont l'intégration sera effective dans les comptes du groupe à compter du 1er novembre 2025.

Exploitant une blanchisserie principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat, cette entreprise brésilienne emploie environ 380 collaborateurs et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Elis en Amérique latine. Grâce à cette opération, il consolide son maillage territorial et sa capacité à accompagner ses clients du secteur hospitalier sur l'ensemble du territoire brésilien.

Valeurs associées

ELIS
Euronext Paris
