Elis met la main sur Acquaflash au Brésil
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 07:07
Exploitant une blanchisserie principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat, cette entreprise brésilienne emploie environ 380 collaborateurs et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Elis en Amérique latine. Grâce à cette opération, il consolide son maillage territorial et sa capacité à accompagner ses clients du secteur hospitalier sur l'ensemble du territoire brésilien.
Valeurs associées
|24,380 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
