Elis: le repli continue, Vestis diluerait le capital

(CercleFinance.com) - L'action Elis poursuit son repli lundi à la Bourse de Paris alors que le groupe a confirmé vendredi avoir engagé des discussions en vue de faire l'acquisition de l'américain Vestis.



Le titre du blanchisseur industriel perd encore après décroché de plus de 15% vendredi.



Le groupe a annoncé vendredi en fin d'après-midi avoir fait une approche préliminaire auprès de Vestis concernant une potentielle acquisition, tout en soulignant qu'il n'y avait aucune garantie que ces discussions aboutissent.



Si Elis a assuré qu'il comptait rester discipliné et maintenir sa note de crédit en catégorie d'investissement ('investment grade'), une telle opération se traduirait par une dilution des actionnaires existants, préviennent les analystes.



'En cas de rachat, une émission d'action nous semble (...) inévitable, nous estimons un risque de dilution de l'ordre de 24-34% pour les actionnaires', observent les équipes de TP ICAP Midcap.



Du côté d'Oddo BHF, on évoque une 'surprise importante' alors que la direction de la société évoquait plutôt dernièrement une stratégie de désendettement et d'acquisitions ciblées.



Le bureau d'études reconnaît néanmoins que le marché américain reste stratégique pour le management dans la mesure où il représente le premier marché mondial.



'Une acquisition aux Etats-Unis constituerait une opération d'envergure pouvant créer un attentisme naturel mais un potentiel de développement important à long terme', conclut Oddo.





Valeurs associées ELIS 18,76 EUR Euronext Paris -3,79%