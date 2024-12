Elis fait l'acquisition à 100% de la société allemande Ernst

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Elis annonce l’acquisition de 100% de Ernst en Allemagne. Avec ses deux blanchisseries situées à Erbach, dans le Bade-Wurt, Ernst dessert l’ensemble de la région sud de l’Allemagne ainsi que le nord-ouest de l’Autriche. Le groupe, dont le chiffre d’affaires était d’environ 17 millions d’euros en 2023, propose des services de location-entretien sur le marché du Linge Plat et s’adresse principalement à une clientèle en Hôtellerie-Restauration et en Santé. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera consolidée dans les comptes à partir du 1er janvier 2025.

