Elis : croissance annuelle des revenus de 6,1%

(AOF) - Elis a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre qui ressort en hausse de 5,3% à 1,14 milliard d'euros. Sur l'ensemble de son exercice 2024, le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être a déclaré un chiffre d'affaires de 4,57 milliards d'euros, en croissance de 6,1%. Le groupe, qui entend poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées, s'est renforcé aux Pays-Bas et a fait son entrée en Malaisie.

Les acquisitions contribuent pour 1,2% à la croissance annuelle du chiffre d'affaires du groupe.

Trois autres acquisitions (en Espagne, avec Carsan, en Allemagne avec Ernst et en Suisse avec Bodensee), consolidées depuis le 1er janvier 2025, permettent à Elis de renforcer son réseau existant. Le chiffre d'affaires annuel combiné de ces trois acquisitions est d'environ 50 millions d'euros.

Elis, qui publiera ses résultats annuels le 6 mars 2025 avant bourse, prévoit une marge d'Ebitda ajusté à environ 35,2% en 2024 et un free cash flow légèrement supérieur à 340 millions d'euros.

